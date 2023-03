Ce pot face pe viitor, pentru a evita facturile mari? Mulți consumatori de energie electrica se plang ca facturile la curent sunt foarte mari. reprezentanții ACUE explica ce trebuie sa facem ca sa nu ne mai lovim de aceasta problema. Oficialii Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie – ACUE susțin ca putem evita eventualele facturi mari daca transmitem lunar indexul autocitit pe canalele de comunicare indicate de furnizor pe factura. Iți poți monitoriza astfel consumul de energie și poți lua masuri din timp pentru optimizarea lui, spun cei de la ACUE. Furnizorii iți pot transmite, la cerere, un istoric de consum. Profilarea consumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

