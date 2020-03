Ce poate să facă polițistul dacă te prinde fără buletin Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare informeaza: Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, stabilirea identitații unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci cand persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identitații se realizeaza pe baza unui act prevazut […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

