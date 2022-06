Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial de seniori, la 100 si 200 m liber, a fost emotionat de primirea facuta la revenirea in tara, duminica seara, la Salonul Oficial al Aeroportului International ''Henri Coanda'' din Otopeni, le-a multumit tuturor romanilor care l-au urmarit la Mondialele…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 26 sportivi (14 baieti si 12 fete), in frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 si 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), in bazin olimpic (50 m), potrivit Agerpres.David Popovici, 17 ani,…

- Camelia Potec (40 de ani), președintele Federației de natație, avertizeaza ca bazinul de la Otopeni nu este pregatit pentru gazduirea Campionatelor Europene de juniori, din luna iulie. Intre 5 și 10 iulie 2022 vor avea loc Campionatele Europene de natație destinate juniorilor, la care senzația David…

- Robert Glința, 25 de ani, concureaza sambata, 25 iunie, de la ora 19.02, in finala probei de 50 de metri spate de la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, informeaza Gazeta Sporturilor. Sportivul legitimat la Dinamo s-a calificat vineri seara in ultimul act al probei de la Duna Arena, dupa…

- David Popovici (17 ani) impresioneaza la Campionatul Mondial de Natație din Ungaria, acolo unde a luat aurul la 200m liber și e in semifinale la 100m liber. Sportivul care a atras atenția la Jocurile Olimpice de la Tokyo a refuzat sa plece in SUA, acolo unde era dorit de universitați de top și a continuat…

- Dupa ce a luat medalia de aur la proba de 200m liber, David Popovici (17 ani) concureaza din nou, azi, la Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta. David Popovici va concura azi in proba de 100m liber. Seriile incep la ora 10:09, ora Romaniei, iar romanul va lua startul in seria a 10-a, care…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…