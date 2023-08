Ce plante să NU ții deloc în casă. Blochează fluxul de prosperitate și atrag sărăcia și ghinionul Chiar daca aceste superstiții pot parea neobișnuite, mulți oameni evita sa țina astfel de plante in casa lor pentru a asigura o energie pozitiva și prosperitate.CactusDeși este popular și apreciat pentru aspectul sau decorativ, in anumite culturi se crede ca aceasta planta poate atrage energii negative. Se spune ca aceasta planta poate bloca fluxul de energie și prosperitate in casa.Ivy sau iederaIedera este considerata o planta care sugruma și acopera alte plante, fiind asociata cu sufocarea și stagnarea. In anumite tradiții, iedera poate simboliza o creștere dificila a resurselor financiare.BonsaiDeși… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

