Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu este una dintre cele mai apreciate și iubite jucatoare de tenis din Romania. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” sportivei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare. Mihaela Buzarnescu are și alta pasiune in afara…

- Marian Mexicanu este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți acordioniști din țara noastra care, de-a lungul anilor, a reușit sa caștige admirația multor persoane. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat ce a facut acordeonistul…

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- Oana Sirbu e o mamica model, extrem de implicata in viața fiului sau! De-a lungul anilor, vedeta a fost extrem de discreta atunci cand a venit vorba despre viața personala, și a preferat sa iși țina apropiații departe de lumina reflectoarelor. De curand insa, paparazzii celui mai tare site de știri…

- Michael Schmidt este un prosper om de afaceri, care activeaza atat in Romania, dar și in Germania. De curand, paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele soției sale, Veronica, caci partenera de viața a marcat așa cum se cuvine ziua de 1 Martie.

- Raluka pune mancarea pe primul loc! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe artista in timp ce a ieșit intr-un centru comercial din Capitala pentru a lua pranzul. Avem dovada ca nimeni și nimic nu ii sta in cale fostei caștigatoare de la Asia Express…

- Iulian Miu reușește sa imbine utilul cu placutul chiar și atunci cand iese la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a mers intr-un supermarket sa iși ia ceva de mancare, iar mai apoi s-a plimbat prin magazinele…

- Iubita lui Ovidiu Lipan Țandarica e, cu siguranța, cea mai fericita femeie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au mers la cumparaturi. Avem dovada clara ca celebrul baterist are mare rabdare atunci cand iese in mall.