- Andreea Balan și George Burcea au divorțat la doar cateva luni de la nunta. Desparțirea lor nu a fost pe cale amiabila, iar intre ei s-a iscat un adevarat razboi. Artista a pastrat tacerea pana acum, insa de aceasta data s-a razgandit și a facut dezvaluiri neașteptate.Pentru custodia celor doua fetițe…

- Andreea Balan și George Burcea au trait o frumoasa poveste de iubire pana in decembrie 2019, cand au decis sa se separe. Rodul iubirii lor sunt Ella și Clara, fetițele lor. Chiar daca au doi copii impreuna, cei doi nu vorbesc, nu au o relație buna, dupa cum a dezvaluit ea in cel mai recent vlog distribuit…

- Banel Nicolița, in varsta de 37 de ani, și Cristina s-au casatorit in 2014, insa in cele din urma au divorțat in secret, sportivul vorbind mult mai tarziu despre acest subiect. Acum, intr-un interviu pentru Click, fosta soție a sportivului a povestit despre relația pe care o are acesta cu fetele lor,…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au format o echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile s-au incheiat recent, iar fosta soție a lui George Burcea a facut primele declarații despre experiența traita. „A fost foarte greu, dar emisiunea este oricum foarte grea.…

- Andreea Balan a acordat primul interviu pentru Antena Stars, dupa intoarcerea din ”America Express”. Aceasta a fost la un pas sa clacheze, dar a rezistat eroic. De asemenea, arttista a facut și bilanșul lecțiilor dure pe care le-a invațat in urma celor mai dure experiențe din viața ei.

- In urma cu cateva zile, Anamaria Prodan a aflat care este suma pe care Laurențiu Reghecampf Jr. o va primi de la tatal sau. Antrenorul a fost obligat la plata a unei cote de 1/3 din totalul veniturilor lunare, deși salariul sau s-a schimbat in ultima perioada.

- In continuare, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin proces de divorț. Recent, instanța a decis ce pensie alimentara trebuie sa plateasca antrenorul pentru fiul sau, Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan a oferit primele declarații despre acest subiect in exclusivitate, la Antena…

- Reghecampf a primit o sentința care-l va pune in dificultate. El are de platit pensie alimentara o suma uriașa. The post Reghe se afunda pe masura ce trec zilele! Ce sume uriașe trebuie sa plateasca pensie alimentara – Judecatoria s-a pronunțat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…