Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ieseni au pronuntat, ieri, prima sentinta intr-un dosar de trafic de persoane in care inculpati au fost mai multe persoane din cartierul Pacureti. Magistratii de la Tribunal au decis ca cea mai dura pedeapsa sa o primeasca Robert Neagu, care a primit 14 ani de inchisoare. Ana Neagu a primit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Instanta suprema l-a condamnat definitiv pe fostul senator Dan Sova la trei ani de inchisoare cu executare, in dosarul CET Govora, in care este acuzat de trafic de influenta. De asemenea, Mihai Balan, fostul director al CET Govora a primit munca in folosul comunitatii.

- Instanța suprema este așteptata sa pronunțe, miercuri, o soluție definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Șova este acuzat de trafic de influența. La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Șova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare, informeaza Mediafax.DNA…

- O femeie de 22 de ani a fost condamnata vineri, la Londra, la inchisoare pe viata pentru planificarea unui atentat la British Museum, un proiect in care au fost implicate de asemenea mama sa si sora mai mica, transmite AFP. Pedeapsa pentru Rizlaine Boular mai prevede si o perioada de siguranta…

- Acuzata de procurorii DNA Oradea ca percepea constant mita pentru a aviza dosarele pentru pensii de boala, doctorita Anca Grigorescu a fost condamnata la inchisoare cu executare. Ea are de executat doi ani de inchisoare.

- Șoferul care l-a șantajat pe unul din șefii Complexului Energetic Oltenia a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu suspendare. Ilie Banicioiu spera ca in acest mod sa fie numit consilier juridic, dar șeful sau nu s-a lasat intimidat și a facut plangere la DNA. Dosarul a fost instrumentat iar șoferul…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis condamnarea lui Sorin Ovidiu Vantu pentru delapidarea patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA la zece ani de inchisoare. Decizia este definitiva. In prima instanta, omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani si 6 luni de inchisoare,…