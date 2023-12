Ce pățesc proprietarii debranşaţi de la încălzirea centralizată Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniu Energiei este hotarata sa-i puna pe toti proprietarii in mod egal la plata caldurii pe partile comune, indiferent daca si-au izolat sau nu tevile. Din 2024, toti locatarii vor plati la fel caldura degajata de tevile care le traverseaza apartamentul chiar daca le-au izolat sau nu si indiferent de materialul cu care s-a facut izolatia. Este cunoscut faptul ca tot mai multi craioveni s-au debransat de la sistemul centralizat al orasului. Locatarii si-au montat centrale de apartament si urmatorul pas a fost sa-si izoleze tevile care le trec prin apartament.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

