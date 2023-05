Ce păţesc angajaţii români care nu folosesc voucherele de vacanţă într-un an de zile Ministerul Finanțelor a precizat ca instituțiile publice au obligația de a acorda, anual, vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Aceste vouchere sunt destinate exclusiv angajaților și nu pot fi transferate altor persoane. Conform prevederilor legale, angajatorii pot acorda vouchere de vacanța in funcție de disponibilitatea resurselor bugetare și in […] The post Ce patesc angajatii romani care nu folosesc voucherele de vacanta intr-un an de zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

