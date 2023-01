Ce obligații au de respectat școlile, după reluarea cursurilor, în 9 ianuarie. Anunțul Ministerului Educației Au mai ramas doar cateva zile pana cand se vor relua cursurile in școli, dupa vacanța de iarna. Și cum intoarcerea elevilor la clase se va produce in contextul unei creșteri a numarului cazurilor de viroze respiratorii și de gripa, oficialii au decis unele masuri ce vor trebui respectate atat de catre inspectoratele școlare, cat […] The post Ce obligații au de respectat școlile, dupa reluarea cursurilor, in 9 ianuarie. Anunțul Ministerului Educației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Școlile și gradinițele se redeschid, de luni, așa cum era planificat, iar Ministerul Educației a transmis mai multe recomandari, in contextul numarului mare de cazuri de gripa. Astfel, este recomandata purtarea maștii de catre elevi și cadrele didactice, iar la inceputul cursurilor profesorii sa faca…

- Școlile se vor redeschide in condiții normale și nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid, anunța Ministerul Educației. Informația vine dupa ce mai multe televiziuni centrale au dat anunțuri ca azi este posibila luarea unei decizii...

- Autoritațile nu au in vedere suspendarea cursurilor școlare, acestea urmand sa se redeschida de luni, 9 ianuarie, in condiții normale, a informat joi Ministerul Educatiei. „Școlile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem…

- „Școlile se vor redeschide in condiții normale și nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid. In funcție de evoluția situației epidemiologice, vom avea in vedere incheierea unui protocol comun ME-MS. Mai multe detalii vor fi oferite de catre ministru Ligia…

