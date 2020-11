Stiri pe aceeasi tema

- Veronica și Viorel sunt de mai bine de opt luni plecați de langa fiica lor, iar acum, odata cu primirea noii locuințe, iși doresc sa o aduca alaturi de ei și pe cea mica. Din pacate, parinții lui Viorel nici nu vor sa auda de așa ceva, ba chiar le cer celor doi ceva de-a dreptul halucinant.

- Ies la iveala noi detalii in cazul Vulpiței și a lui Viorel. Soții Stegaru au venit din nou la Acces Direct, de data aceasta cu o noua problema. Se pare ca doi dintre vecinii sai o acuza ca poarta in pantece copilul unui alt barbat, Costel! Ce a declarat el!

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- In urma cu o zi Vulpița și Viorel au ajuns la Capitala, deoarece aceștia au marturisit ca in familia lor nu mai e deloc liniște de cand Veronica a ramas insarcinata. Cei doi au povestit ca doamna Ilinca, soacra Vulpiței, i-a zis acesteia sa avorteze, insa acum ea face lumina in acest caz!

- Vulpița și Viorel au disparut de pe micile ecrane și nu au mai postat nimic pe rețelele de socializare, ingrijorandu-și foarte tare fanii. Ei bine, asta pana astazi, cand, Veronica a pus prima postare dupa ce s-a intors acasa, la Blagești. In plus, are legatura cu fiica ei. Despre ce sa fie vorba oare?

- Viorel și Vulpița au transmis un anunț de ultima ora. Soții Stegaru și-au anunțat fanii, de faptul ca momentul mult așteptat a luat sfarșit. Videoclipul celei mai noi melodii a lor e gata de lansare.