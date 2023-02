Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seara, dupa meciul cu Lazio, ca el si colegii sai au facut un joc bun si parasesc Conference League “cu capul sus”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mario Camora, capitanul lui CFR Cluj, a vorbit dupa 0-0 cu Lazio, in returul play-off-ului de calificare in optimile Conference League. CFR a fost eliminata, dupa ce in tur a fost invinsa la Roma, cu 1-0. Mario Camora a fost insa mulțumit de meciul de la Cluj și are un avertisment pentru adversarii…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai sunt increzatori inaintea meciului retur cu Lazio Roma, din Conference League, si vor da totul pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dan Petrescu nu este suparat pe jucatorii lui, dupa ce CFR Cluj a pierdut cu 1-0 duelul cu Lazio, din prima manșa a play-off-ului Conference League. Antrenorul ardelenilor a spus ca adversarii au fost mai buni, dar a spus ca nu renunța la visul de a obține calificarea. In meciul de la Roma, Mario Camora…

- Mario Camora (36 de ani) a fost integralist in Lazio Roma - CFR Cluj, scor 1-0, turul play-off-ului pentru „optimile” Conference League, și a batut un record istoric deținut de Marius Lacatuș (58 de ani). Alex Barbu, reporter GSP, și Raed Krishan, fotoreporter al Gazetei, aufost prezenți pe Stadio Olimpico…

- Ciro Immobile (32 de ani), vedeta lui Lazio, s-a accidentat in meciul de Serie A cu Sassuolo, cu o luna inainte de primul duel cu CFR Cluj din Conference League. Immobile a suferit o accidentare musculara in prima repriza cu Sassuolo și a fost schimbat in minutul 15, cu Pedro. Golgeterul lui Lazio nu…