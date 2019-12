In curand, se implinesc 30 de ani de la Revolutie! In aceasta perioada, ies la iveala noi detalii din viata sotilor Ceausescu. Pe 22 decembrie 1989, vazand ce se intampla in tara, Nicolae si Elena Ceausescu au luat un elicopter si au ales sa fuga. Au ajuns la Targoviste, unde nu se astepta nimeni! De ce au facut sotii Ceausescu aceasta alegere?