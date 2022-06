Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a fost aspru criticata de fani in ultima perioada pe rețelele de socializare. Vedeta este destul de activa in mediul online, insa de aceasta data a dat carțile pe fața și a rabufnit in fața fanilor care o jignesc. Iata ce mesaj le-a transmis partenera de viața a lui Marius Elisei!

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere, asta dupa ce a postat un mesaj destul de dur și totodata controversat pe rețelele de socializare. Nu, de data aceasta nu este vorba despre un text preluat sau de vreun citat, ci totul este scris de ea, așa cum se poate observa din fotografia alaturata,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Roman a marturisit in ce țara nu se duce niciodata in vacanța din placere. Vedeta a ținut sa precizeze ca il acel loc a avut parte de experiențe nu tocmai placute. Ce a dezvaluit partenera de viața a lui Marius Elisei.

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o noua strategie europeana cu scopul de a imbunatați serviciile digitale adaptate copiilor și de a se asigura ca fiecare copil este protejat și respectat online.

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se confrunta cu furtul identitații pe rețelele de socializare, așa și in cazul Oanei Roman. Vedeta a marturisit pe contul sau personal de Instagram ca au aparut imagini cu ea modificate in Photoshop, iar escrocii sunt cei care fraudeaza mai multe persoane prin…

- Cu toții știm ca traficul din Capitala este infernal, astfel ca mai multe vedete de la noi se plang de acest lucru. Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare și le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cu ce probleme s-a confruntat in trafic. Iata ce a marturisit vedeta!

- Oana Roman este din ce in ce mai activa in mediul online, asta dupa ce a ieșit din izolare, astfel ca impartașește cu fanii ei diferite momente din viața sa, fie el bun sau mai puțin placut. Ei bine insa, recent, indragita vedeta s-a confruntat cu o situație neplacuta chiar intr-un mall din București,…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, pe retelele sociale, utilizatorii posteaza intens fotografii si videoclipuri cu raniti, atacuri cu rachete, cladiri distruse, tancuri si vehicule militare care trec pe strazi. Cum ne descurcam in acest hatis informational in care, de multe ori, e dificil sa facem…