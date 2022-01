Stiri pe aceeasi tema

- In valul cinci al pandemiei, Romania ar putea avea peste un milion de persoane infectate, dar acest val ar putea fi mai scurt decat cele de pana acum, spune Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Daca numarul infectarilor va creste foarte mult, restrictiile care au intrat in vigoare…

- Arbitrajul dambovițean cunoaște un moment bun la nivel divizionar, dupa debutul lui Florin Pucheanu (36 de ani) la Liga 1, delegat la un meci al campioanei Romaniei, CFR Cluj, cu Academica Clinceni. Serios, pasionat și competent, arbitrul asistent din Ulmi a devenit un exemplu de reușita, intr-o activitate…

- Alessandro Mucea a oferit primul interviu pentru Click!, dupa ce a caștigat finala SuperStar, care l-a facut mai bogat cu 1 milion de lei (n.r. 200 de mii de euro). Tanarul de doar 18 ani, care a impresionat o țara intreaga cu vocea sa, dar și cu modestia de care a dat dovada, a facut dezvaluiri […]…

- Peste o suta de poziții au ramas disponibile pentru ocuparea funcției de director in unitațile de invațamant din Timiș dupa finalizarea concursului național. Locurile vacante vor fi ocupate prin detașare, insa candidații trebuie sa treaca și ei printr-o proba de interviu, dupa decizia Inspectoratului…

- Intr-o calatorie pentru redescoperirea sinelui, chef Alex Petricean a inceput sa simta chemarea catre bucataria romaneasca, iar in prezent o aduce in farfurie in restaurantul NOUA, unde 98% din produse sunt locale, iar experienta mancatului este invaluita intr-o atmosfera unica.

- ”Vrem sa cream un cerc de incredere al exprimarii” In anul 2021 a luat ființa in Bacau un nou fenomen pentru pasionații de teatru și comunicare – ”Monoludens”, un eveniment nascut in pandemie, din pasiune pentru arte și din iubire pentru oameni, care a atras un public numeros, chiar de la primele…

- A inceput proba de interviu pentru concursul de directori pentru școli, gradinițe și licee The post A inceput proba de interviu pentru concursul de directori pentru școli, gradinițe și licee first appeared on Partener TV .

- Alexandru Maxim (31 de ani), mijlocașul celor de la Gaziantem a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru FRF despre o eventuala intoarcere a sa in Liga 1. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele meciuri sunt…