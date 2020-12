Ce meserii au avut Romică Țociu și Cornel Palade înainte să devină vedete? La 68 de ani veteranul comic Cornel Palade este și astazi cu ochii pe ospatarii care il servesc, apreciindu-le profesioniștilor grația prin bacșuri consistente. Defect profesional, prima calificare a artistului a fost cea de...ospatar. Inainte sa serveasca momente amuzante, fosta vedeta Antena 1 servea ”sprițuri” ca ospatar la un restaurant central din Piatra-Neamț. Palade a facut și pregatire pentru meseria asta, a absolvit o școala de bucatari-ospatari, acasa, la Moinești, Jud. Bacau. Insa, pana sa fie ospatar calificat, Palade recunoaște sincer ca a strans ceva experiența de viața. A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

