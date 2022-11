Ce meserii a avut Pavel Bartoș înainte de celebritate! ”Toată copilăria am stat la cozi” Pavel Bartoș a devenit cunoscut intregii țari insa nu datorita rolurilor sale de teatru și film cat televiziunii. Colaboreaza de-o viața cu Pro TV-ul, 27 de ani de proiecte importante ale televiziunii, și are in spate mulți ani de munca pentru varsta sa (47 de ani). Inainte de teatru și Pro TV, pe atunci tanarul Pavel Bartoș, actuala vedeta de la ”Vocea Romaniei” și ”Romanii au Talent”, a lucrat in domenii la care nu te-ai fi așteptat. A fost papușar la teatru, ospatar, vanzator la un chioșc non-stop, a vandut chiar marțișoare in facultate. Debutul sau in campul muncii s-a produs in ultimii ani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Maruta a dezvaluit cand va fi difuzat primul episod din noul sezon de la „Romanii au talent". Juratii au inceput deja filmarile pentru emisiunea de la PRO TV si au marturisit la ce trebuie sa se astepte fanii de pe micile ecrane. Filmarile pentru noul sezon au inceput deja, iar intreaga echipa…

- Romanii trec prin momente destul de complicate din cauza prețurilor care au explodat in ultima vreme. Cu siguranța ca sarbatorile de iarna nu ar avea același farmec fara bradul de Craciun, care in fiecare an este nelipsit din casele oamenilor. Iata cat costa unul artificial sau natural in prezent.

- Craiova intra in atmosfera de poveste a sarbatorilor Peste o suta de mii de spectatori sunt așteptați vineri, 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din țara. Desemnat de European Best Destinations in primele șase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa, Targul…

- Romanii vor plati cel mai scump cos de cumparaturi pentru sarbatori. De la lactate si pana la ulei, producatorii anunta scumpiri pentru fiecare in parte. Prețul unui produs apreciat de mulți romani, din care se pregatesc zeci de preparate de Craciun, s-ar putea dubla. Este vorba despre carnea de porc,…

- Romanii așteapta cu nerabdare sezoanele de la ,,Vocea Romaniei”. Oamenii se bucura de o noua ediție chiar in aceasta seara, de la 20:30, pe Pro TV. Cu toate astea, fanii show-ului de muzica ar vrea sa știe mai multe amanunte despre proiect. Producatorul de conținut al emisiunii vine cu dezvaluiri aparte…

- Pavel Bartoș, una dintre vedetele de prima mana a celor de la PRO TV, are parte nu doar de o familie foarte frumoasa, dar și de una foarte studioasa. Vedeta de la „Vocea Romaniei” și „Romanii au talent”, printre altele, se lauda deja cu faptul ca soția sa, Anca, e studenta in anul 4, la […] The post…

- Echipa HaHaHa Production a preluat controlul canalelor lui Smiley, care e in vacanța, intr-o mica pauza de la online. Colegii lui au decis sa lanseze o piesa pe care el o amana de ceva timp, dar care este “hit-ul studioului”, fiind pe repeat de cateva luni. Astfel, Smiley lanseaza, deși nu știe, „Colecționara”,…

- Florin Calinescu a semnat cu Antena 1, iar din aceasta toamna, fostul jurat de la „Romanii au talent” poate fi vazut la „iUmor”, in urmatorul sezon. Acesta va face parte din juriu. Dupa plecarea de la Pro TV, Florin Calinescu a fost consultant pentru mai multe posturi și apoi și-a incercat norocul o…