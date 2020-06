Stiri pe aceeasi tema

- Aflați in izolare, alaturi de mai mulți prieteni la proprietea de la casa de vacanța din Panvel, din apropierea orașului Mumbai, India, Salman Khan și Iulia Vantur s-au implicat in urma cu cateva saptamani intr-o strangere de ajutoare. La aceasta au participat și alți prieteni celebri de-ai starului…

- Iulia Vantur a acordat un interviu pentru VIVA si nu s-a mai ferit sa discute cat se poate de deschis despre iubitul ei, celebrul Salman Khan . In plus, Iulia Vantur a subliniat clar ca are de gand sa isi intemeieze o familie cu Salman Khan, intrucat simte ca a sosit timpul sa se dedice cresterii copiilor.…

- Zilele trecute un filmuleț din India a devenit viral pe rețelele de socializare iar unii dintre protagoniști au fost chiar romanca noastra alaturi de starul internațional Salman Khan. Cei doi, alaturi de muți alți indieni s-au implicat prin fundația actorului și au strans donații pentru cei cu probleme…

- Pe 22 aprilie s-a sarbatorit “Ziua Pamantului” in toata lumea, zi in care cei mai mulți au incercat sa ofere sfaturi despre cum sa faci bine, sa nu mai murdarești pamantul cu gunoaie. Una dintre vedetele care a sarbatorit aceasta zi a fost și Iulia Vantur, direct din India, de la proprietatea lui Salman…

- Iulia Vantur a intrat in direct la emisiunea "Vorbește lumea" de la Pro TV, iar in timp ce povestea despre viața ei din India, in cadru a aparut și Salman Khan. Iulia Vantur, CRIZA DE GELOZIE. Ce a fost nevoit sa faca Salman Kahn pentru a-si calma IUBITA ROMANCA "Cred ca a facut-o intenționat.…

- Iulia Vantur a avut o scurta apariție televizata alaturi de partenerul ei, Salman Khan. Fosta vedeta de la Pro TV a intrat in direct, la emisiunea „Vorbește Lumea”, difuzata de același post, iar la un moment dat, a intrat in cadru și actorul indian. Iulia Vantur a vorbit despre perioada de izolare pe…

- Iulia Vantur a avut o apariție de senzație, in direct la tv, impreuna cu iubitul ei. Cei doi sunt izolați, in casa lor din India, de mai bine de o luna. Vedeta a intrat in direct, in emisiunea Vorbește lumea, de la PRO TV, iar in timp ce povestea despre viața ei din India, a aparut și actorul Salman…

