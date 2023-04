Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca guvernul israelian, confruntat cu o uriasa miscare de protest impotriva proiectului sau de reforma a justitiei, intre timp pus in "pauza", nu poate "continua pe aceasta cale", scrie Agerpres."Nu pot continua pe aceasta cale si cred ca m-am facut…

- Președintele american Joe Biden a respins luni o propunere republicana de a impiedica managerii fondurilor de pensii sa iși bazeze deciziile de investiții pe factori precum schimbarile climatice, in primul sau veto din timpul președinției, informeaza agenția Reuters."Tocmai am semnat acest veto pentru…

- Departamentul de contrainformații din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un agent rus, in timpul unei operațiuni speciale de amploare desfasurate la Harkiv.Potrivit SBU, agentul pregatea atacuri teroriste impotriva cadrelor militare ale forțelor de aparare ucrainene. Acesta a fost…

- Ucraina implementeaza masuri de securitate suplimentare dupa atacul masiv de saptamana aceasta, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, potrivit CNN.Oficialii pun in aplicare masuri suplimentare de securitate și aparare in intreaga Ucraina pentru a proteja infrastructura critica și zonele rezidențiale…

- Serviciul federal de securitate rus (FSB) a precizat marti ca nu i-a oferit niciun fel de garantii de securitate presedintelui american Joe Biden dupa ce Washingtonul a informat Moscova ca liderul de la Casa Alba va face o vizita la Kiev, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca guvernul va lua masuri impotriva persoanelor implicate in jafuri si in alte delicte in regiunile afectate de cutremurele devastatoare de luni, din sudul tarii, in contextul in care se pune tot mai acut chestiunea securitatii in acele zone,…

- Uniunea Europeana și Ucraina intenționeaza sa extinda cooperarea in domeniul energiei regenerabile și al hidrogenului pentru a promova dezvoltarea țarii, al carei sistem energetic a fost grav afectat de atacurile rusești, potrivit unui proiect de document obținut de Reuters, scrie news.am. Fii…

- Alte sase documente marcate drept clasificate au fost gasite in casa presedintelui Joe Biden din Wilmington, Delaware, de catre investigatorii Departamentul de Justitie al SUA, a declarat un avocat al sefului de la Casa Alba, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…