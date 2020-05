Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetele stomatologice din județul Suceava au luat masuri de siguranța și sunt pregatite pentru redeschidere. Afirmația a fost facuta la Radio Top, prin telefon, de președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava, Dan-Gabriel Gospodaru. Doctorul Gospodaru a declarat: „Eu as vrea sa fac niste…

- Odata cu incheierea starii de urgența, saloane de infrumusețare și coafoarele sunt pregatite sa iși primeasca din nou clientele. Dar in condiții noi, in care igiena și dezinfectarea sunt de baza.

- Pacientii cu simptomatologie de viroza respiratorie, pacientii aflati in izolare/carantina sau pozitivi/confirmati cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pot fi tratati doar in cabinetele stomatologice desemnate. Masuri generale pentru desfasurarea activitatii in cabinetele stomatologice - Evitarea pe…

- Dupa doua luni, timp in care pacienții au cautat sa-și aline durerile de dinți, medicii stomatologi primesc verde sa se intoarca in cabinete. Pe 15 mai se deschid oficial insa deja pregatirile sunt deja și s-au facut și programari.

- Aproape doua treimi (64%) dintre companiile chestionate la nivel global pregatesc noi masuri de siguranta a angajatilor pentru a putea reveni la locurile de munca, arata sondajul global PwC COVID-19 CFO Pulse, din 28 aprilie. In acest context, 55% dintre respondenti spun ca vor sa reconfigureze spatiile…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a adresat natiunii astazi, 4 mai, anuntand ce masuri se vor adopta dupa data de 15 mai, cand inceteaza perioada starii de urgenta. Aceasta nu va fi prelungita, fiind inlocuita cu starea de alerta. “In primul rand, starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, cuprinse intr-o Ordonanta militara, printre care interdictii de funcționare a mall-urilor și cabinetelor stomatologice, de circulatie pe strazi si de intrare a strainilor in tara. Ministrul de…

- Ziarul Unirea 20 Februarie: Constitutia regelui Carol al II-lea sau drumul catre dictatura regala. Reintroducerea pedeapsei cu moartea, printre masuri pentru siguranța Statului „Constitutia din 1938” a fost un obiectiv al suveranului urmarit cu mult timp inainte, chiar de la Restauratie (8 iunie 1930).…