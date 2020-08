Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata si actrita Jennifer Lopez si logodnicul ei, Alex Rodriguez, fost jucator de baseball, au cumparat recent cu 40 de milioane de dolari o proprietate pe Star Island din Miami, potrivit Variety, citat de news.ro.

- Averea fondatorului Facebook Mark Zuckerberg a urcat la 100 miliarde de dolari dupa lansarea unei noi funcții video, Instagram Reels, care rivalizeaza cu aplicația chineza TikTok, relateaza BBC. Acțiunile Facebook au crescut cu peste 6%, iar Zuckerberg deține 13% din acțiunile companiei. El se alatura…

- Costul pagubelor cauzate de explozia devastatoare produsa saptamina trecuta in portul din Beirut depaseste 15 miliarde de dolari, a anuntat miercuri presedintele libanez, Michel Aoun, relateaza Agerpres. „Estimarile preliminare pentru pierderile suferite (dupa) explozia din port depasesc 15 miliarde…

- In topul anual publicat de revista Forbes, actorul Dwayne Johnson se menține pe locul I la categoria celor mai bine platiți actori din lume, pentru al doilea an consecutiv, relateaza Agerpres. Intr-un singur an, acesta a reușit sa caștige aproape 88 de milioane de dolari. DwayneJohnson, supranumit ”The…

- Bill Gates doneaza inca 150 de milioane de dolari pentru vaccinul anti-COVID. Suma va face ca viitorul vaccin sa coste doar 3 dolari. Fundatia lui Gates a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru vaccinuri in 20 de ani, titreaza Mediafax.

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…

- ​Au încântat generații, actorii din Friends fiind cunoscuți în toate colțurile lumii. Este înca un serial la moda, cu toate ca și-a încheiat filmarile înca din 2004. Anii au trecut și peste vedetele sitcom-ului american: la unii se vede mai mult (cazul lui Matthew…