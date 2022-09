Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autovehicule au scazut cu 22,5%, in Romania, la nivelul lunii august din acest an, fata de perioada similara din 2021, marja in care, insa, autoturismele noi au inregistrat un salt de 5,2%, reiese din analiza de piata publicata, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Malagrow Romania. Jumatate dintre consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți ar plati mai mult pentru acestea. Rezultatele sondajului…

- Piața imobiliara din Dubai este in plina expansiune, cu o creștere cu 61,7% a numarului de tranzacții imobiliare in 2022 fața de 2021. Romanii au cumparat apartamente de 75 milioane euro de la dezvoltatorul Sobha din Dubai in primele 7 luni din acest an.

- Un numar de 70.028 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele sapte luni, in crestere cu 12,1% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile.Conform sursei citate, dupa evolutia importanta a primelor luni,…

- Piața mașinilor noi in UE a scazut cu 14% in primul semestru, scadere extrem de severa fața de anii de dinaintea pandemiei, iar unele marci auto au avut vanzari cu 30% mai mici, arata datele ACEA. Luna trecuta a fost cea mai slaba luna iunie din ultimii 26 de ani pentru vanzarile de mașini noi. In UE…

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, un salt spectaculos fiind consemnat de autoturismele ecologice, care au ajuns la o cota de piata de 20,4%, arata datele Asociatiei Producatorilor si…

- Romanii s-au pus pe cumparat mașini: Ce modele au preferat clienții Romanii s-au pus pe cumparat mașini: Ce modele au preferat clienții La șase luni s-au vandut 58.000 de mașini noi, creștere de 23% fața de prima parte din 2021. Logan și-a gasit 5.600 de clienți, Duster și Sandero fiind pe doi și trei,…

