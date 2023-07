Ce mașini ieftine și bune sunt la Rabla Local 2023 De astazi, 31 iulie, toți cetațenii romani, cu mașini mai vechi de 15 ani, pot beneficia de bani prin programul „Rabla Local 2023”, iar sumele pot fi pastrate sau folosite pentru a achiziționa o alta mașina. Persoanele care radiaza și caseaza o mașina mai veche de 15 ani, poate obține de la stat suma de 3.000 de lei, fara obligații și fara a fi nevoit sa mai cumpere un automobil nou, conform Administrației Fondurilor pentru Mediu (AMF). Reglementarile programului din 2023 Acum, spre deosebire de anii trecuți, achiziționarea unui alt autoturism, dupa procesul de casare și primirea contravalorii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru proprietarii de mașini vechi, uzate! De luni, 31 iulie, se pot inscrie in programul „Rabla Local”, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). In schimbul predarii autovehiculului, primesc 3.000 de lei, fara nicio obligație. Primaria Municipiului Buzau a semnat cu AFM contract…

- Prin programul Rabla Local, relansat recent de Administrația Fondului pentru Mediu, timișorenii pot obține 3.000 de lei daca vor casa o mașina mai veche de 15 ani. De luni, 31 iulie, incep inscrierile.

- Garda de Mediu, impreuna cu Registrul Auto Roman au dat amenzi firmelor de dezmembrari și service-urilor auto din Bistrița-Nasaud in valoare de peste 90.000 de euro. Aproape 40 de controale a desfașurat Garda de Mediu cu Registrul Auto Roman la firmele de dezmembrari și service-urile auto din județ.…

- Piața vehiculelor electrice din Romania este in creștere rapida, in conformitate cu tendințele globale, ajungand la o cota de piața de 10% in mai 2023, in timp ce automobilele diesel reprezentau 13%.

- Primaria Timișoara a fost acceptata de Administrația Fondului pentru Mediu in programul „Rabla Local”, prin care oamenii vor putea obține 3.000 de lei in schimbul unei mașini vechi. Atenție! Cei care primesc finanțare vor fi monitorizați 3 ani, timp in care nu vor avea voie sa iși achiziționeze autovehicule…

- Opt primarii din județul Vaslui au primit bani pentru programul “Rabla Local”. Conform datelor disponibile pe site-ul Administrația Fondului pentru Mediu, primariile vasluiene au solicitat bani pentru casarea a 1400 de mașini. Corespondentul nostru, Vasile Geles are detalii: Conform listei publicate…

- Primaria Bacau anunța ca a obținut fonduri pentru casarea a 1.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, conform declarațiilor viceprimarului Liviu Miroșeanu. Agenția Fondului de Mediu a repartizat suma de 2.400.000 lei Primariei Bacau, iar diferența de 600.000 lei va fi suportata din bugetul local. Conform…

- Constantenii cu masini mai vechi de 15 ani vor avea ocazia sa le caseze contra sumei de 3000 de lei.Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat dosarul Constantei si a alocat 12 milioane de lei pentru acest proiect.Acestei sume i se mai adauga alte 3 milioane de lei de la bugetul local. "In momentul…