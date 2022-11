Stiri pe aceeasi tema

- Primii soldați ucraineni au intrat, vineri dupa-amiaza, in orașul Herson dupa peste 6 luni de ocupație, și au fost primiți ca niște eliberatori de localncii care au indurat condițiile inumane și nu au parasit orașul-martir. Ucrainenii se aud chiuind, cantand și jucand o hora in jurul focului, in timp…

- Presa rusa a publicat imagini cu ce a mai ramas din mașina lui Kiril Stremousov, omul Moscovei in Herson, decedat intr-un accident de mașina . Acesta era una dintre figurile publice cele mai proeminente ale ocupatiei ruse din Ucraina. Imaginile publicate de RIA Novosti arata mașina distrusa, care se…

- Invadatorii ruși care fugeau din Herson au inceput sa se bata chiar intr-un camion militar ce-i transporta. Conflictul dintre soldații ruși a avut loc intr-un loc simbolic: vehiculul militar in care se aflau trecea chiar pe langa un panou publicitar cu inscripția „Suntem un singur popor”, transmite…

- Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, a inceput sa ii critice pe recruții ruși care se plang de comandanții lor și condițiile din armata, transmite Hotnews . „(…) Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșita, dar voi…

- Cel puțin 21 de soldați, majoritatea din regiunea Moscova, s-au predat trupelor ucrainene in apropierea orașului Svatove, regiunea Luhansk, estul Ucrainei, a anunțat luni, 7 noiembrie, Anton Gerașcenko, consilieru in Ministerul de Externe de la Kiev, scrie The Moscow Times . Prizonierii de razboi au…

- Ucraina susține ca a recucerit șapte sate in regiunea Lugansk, in mare parte ocupata de Rusia, in estul țarii sale, in ultimele zile. Printre acestea s-au numarat satele Novolyubivka și Grekiwka, a scris șeful administrației ucrainene pentru Lugansk, Serhiy Hajdaj, duminica, pe Telegram. Fii…

- ​In cea de-a 190-a zi de razboi, tensiunile se intetesc. Joi este de asteptat sa inceapa vizita echipei de experti ONU la centrala centrala nucleara Zaporijie. Ucraina a bombardat doua poduri strategice in sudul Hersonului pentru a izola trupele ruse situate pe malul drept al Niprului, iar americanii…

- Kostyantyn Ivașcenko, primarul instalat de ruși in orașul ucrainean ocupat Mariupol, ar fi supraviețuit unei tentative de asasinat in timpul unei vizite la o gradina zoologica, informeaza BBC și The Kyiv Independent. Intr-o postare de pe Telegram, Petro Andriușcenko, un consilier al fostului primar…