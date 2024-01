Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Decu Crangașu, fotbalul prahovean a mai pierdut un reprezentant important al ultimelor decenii – colonelul Gheorghe Andrei, trecut in neființa sambata. Nascut pe 24 mai 1955, in comuna Șirna (sat Habud), a devenit arbitru in 1982, in perioada in care evolua pentru Metalul Plopeni, iar in 1986 a…

- Conform hotararii nr. 1 21.11.2023, asociatii Black Sea Magic SRL, Mihail Marcu si Dorin Preda au decis radierea tuturor codurilor CAEN din obiectul secundar de activitate al firmei. Au fost adaugate urmatoarelor coduri CAEN ce vor forma obiectul secundar de activitate al societatii:3315 Repararea si…

- Potrivit unui raport al Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud, printre cele mai periculoase domenii de activitate din județ sunt construcțiile și exploatarea forestiera. Doar anul acesta, in Bistrița-Nasaud au fost inregistrate 55 de accidente de munca, doua persoane pierzandu-și viața…

- F.T. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu Membrii Asociației Compassion & Care, au desfașurat o acțiune comuna, integrata in marja campaniei „Nici o palma nu merita a doua șansa”. “La aceasta activitate – precizeaza reprezentanții IPJ Prahova – au participat…

- Ziarul nu este doar un purtator de stiri, ci si un pilon fundamental in construirea unei societati informate si implicate Intr o lume in continua schimbare, marcata de evolutii tehnologice, sociale si politice, aniversarea a 23 de ani de activitate jurnalistica a cotidianului ZIUA de Constanta reprezinta…

- Societarea Sea Container Shipping amp; Logistics SRL este controlata de actionarii Stone Group SRL, Marius Fainarea si Lenuta Pilca.In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 4.859, din data de 1 noiembrie 2023, a fost publicata hotararea nr. 10 din 10 octombrie 2023 a Adunarii Generale a Asociatilor…

- Inspectorii de munca din Cluj au verificat activitatea a 91 de stații GPL și /sau benzinarii din județul Cluj. Au fost aplicate un numar de 108 masuri in vederea remedierii neconformitaților constatate.Un numar de 19 angajatori au fost sancționați contravențional cu 21 de amenzi in valoare…

- Acțiuni ale Poliției Locale, atat pe linie de cerșetorie, cat și pe tot ce inseamna prostituție. Cum se lasa seara, cum in anumite zone din oraș apar ele, care cauta sa ofere placere celor duspuși sa scoata un ban din buzunar. In perioada 16-20.09.2023, au fost desfașurate zilnic acțiuni pentru combaterea…