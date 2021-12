Ce MacBook sa cumperi in 2021? Care este cel mai bun și care este cel mai ieftin? (P) Ce MacBook sa cumperi in 2021? Care este cel mai bun și care este cel mai ieftin? Fie ca ai utilizat intotdeauna produse de la Apple sau pur și simplu cauți sa treci de pe Windows pe MacOS, trebuie sa cunoști opțiunile tale. Este clar ca laptopurile MacBook sunt printre cele mai bune la nivel global. Au performanțe excelente și sunt fabricate din materiale de calitate, insa reprezinta și o investiție serioasa. De aceea, este bine sa știi care sunt cele mai bune modele disponibile, in așa fel incat sa il alegi…