Cozile enorme la intrarea in Portul Constanța i-au adus la disperare pe șoferii de camioane care așteapta zile intregi sa descarce marfa. Dupa sistemul e-ticketing, in probe deja, Administrația Porturilor Maritime SA Constanta pregatește inca o soluție pentru fluidizarea traficului in zona pentru luna septembrie. Concret, este vorba de Sistemul de cantarire dinamica și de masurare dimensiuni (sistemul weight-in-motion), dupa cum au precizat pentru Ziarul Puterea reprezentanții Portului Constanța. Pe langa fluidizarea traficului, acesta ar trebui sa ajute și la eficientizarea activitații in port.…