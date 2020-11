Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia Stegaru! Veronica si-a serbat, ieri, ziua de nastere. Asa ca cei doi soti au petrecut frumoasa zi unul in compania celuilalt, dar au avut parte si de un invitat surpriza. Cine le-a trecut pragul casei, dar si cum a fost ziua de ieri pentru Veronica si pentru Viorel, vedeti…

- In ultimul an Veronica a intampinat și probleme, dar și bucurii, insa ieri a avut parte de o zi cu totul speciala, asta pentru ca a implinit varsta de 22 de ani! Atunci cand Viorel a venit cu tortul, soțul ei a incercat sa-i faca o declarație de dragoste, dar ea a vrut ca totul sa fie altfel și l-a…

- A fost mare sarbatoare pentru Vulpița in urma cu o zi! Aceasta și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prieteni și de soțul ei, iar in momentul in care a primit tortul și-a pus și o dorința! Ce vrea neaparat sa i se indeplineasca!

- Chiar daca Vulpița și Viorel au decis de buna voie sa mearga inapoi acasa, la Blagești, iata ca pentru ei nu a fost o perioada prea buna. Veronica a povestit in lacrimi motivul pentru care nu mai are telefon!

- Veronica și Viorel Stegaru sunt in culmea fericirii. Dupa ce aceștia le-au facut o surpriza de proporții fanilor, anunțand faptul ca tanara din Blagești este insarcinata, cei doi au revenit o imagine bomba: ecografia bebelușului!

- Adela Popescu iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Vedeta implinește 34 de ani, iar cu aceasta ocazie, prezentatoarea de la Vorbește lumea a avut parte de surprize din partea celor dragi. Printre cele mai frumoase mesaje primite, se afla cel din partea soțului ei, Radu Valcan. Cei doi au impreuna…

- Horia Brenciu a implinit 48 de ani, pe 27 august, iar cuaceasta ocazie, soția lui i-a transmis un mesaj emoționant. Artistul asarbatorit alaturi de intreaga familie, facand publica și o imagine rara cu ceipatru copii ai sai. „Voiam sa fac un mesaj super filosofic despre aniversarea mea, cu reflecții…

- Miros de cafea, spuma de lapte, ciocolata calda. Din nou. Insa, de data aceasta, Veronica a incercat sa imblanzeasca aparatul de cafea. Sa vedem daca a facut-o la fel de bine ca sotul ei, Viorel Stegaru.