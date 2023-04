Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival de la noi din țara se deschide incepand cu 1 mai, atunci cand este așteptat primul val de turiști la malul marii. Cu toate acestea, unitațile hoteliere și restaurantele duc o lista acuta de personal. Nevoia de muncitori sezonieri se resimte foarte mult atat in domeniul HoReCa, cat și…

- Angajatorii din sectoarele cu activitate specifica verii au inceput sa isi mareasca echipele, desi mai sunt aproape doua luni pana la inceperea oficiala a sezonului estival, astfel ca in HoReCa si turism numarul de oferte a crescut cu 25% in aprilie fata de inceputul anului, potrivit datelor oferite…

- ”Desi mai sunt aproape doua luni pana la inceperea oficiala a sezonului estival, angajatorii din sectoarele cu activitate specifica verii au inceput sa isi mareasca echipele pentru a gestiona corespunzator cererea asteptata din partea clientilor. Nevoia de muncitori sezonieri se resimte cel mai mult…

- Anul 2023 a inceput cu salarii mai mari in Construcții și Vanzari, iar anunțurile cu #SalariuLaVedere atrag cei mai mulți candidați. In urmatorul trimestru, vor crește salariile in Producție, Construcții și Servicii. HoReCa a crescut oferta de joburi cu 53% fața de Q4 2022, in timp ce IT-ul a scazut…

- Diferentele se resimt cel mai mult in Inginerie, unde salariile au scazut cu 11-, in IT/ Telecom, cu -5,5- si in HoReCa, cu -8-, conform platformelor de recrutare. In primele trei luni ale anului 2023, salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi…

- Salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi in majoritatea sectoarelor, in primele trei luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, principalul motiv fiind acordarea primelor de sarbatori sau al 13-lea salariu, informeaza platforma…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, se afla astazi, 27 martie 2023, intr o vizita de lucru in Constanta.Agenda domnului ministru a cuprins o oprire la operatorul portuar DP World 08:30 10:00 , o intalnire cu conducerea APMC 10:15 10:45 , o intrevedere cu primarii din…

- Este ancheta pentru moarte suspecta la Constanța, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, duminica, intr-un șanț din localitatea Sacele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…