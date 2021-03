Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia se reintoarce in forța in Romania, dupa cateva saptamani mai relaxate. In ultimele zile au inceput sa circule și in țara noastra noile tulpini ale COVID-19. Medicul Emilian Imbri a explicat pentru B1 TV ce inseamna venirea noului val pentru sistemul de sanatate romanesc, dar și cand pandemia…

- Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș, estimeaza ca dupa data de 15 martie Romania va atinge un nou varf al pandemiei de coronavirus, informeaza B1 TV.Emilian Imbri sustine ca vaccinarea a peste 70% din populatie se va realiza spre iarna acestui an.Din ce se prefigureaza, imediat dupa 15…

- Pandemia nu s-a terminat, chiar daca situația este una buna, stabila, spune secretarul de stat Raed Arafat. In situația in care apar focare ca urmare a deschiderii școlilor, se vor lua masuri de carantina zonala, insa, in prezent, lockdown-ul este exclus. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența…

- Pandemia de coronavirus nu a ajuns la final, caci acum specialiștii anunța un nou val. Conform acestora, in luna martie, cel mai probabil la sfarșitul ei, in țara noastra ar putea ajunge și cel de-al treilea val de COVID-19. Și asta pentru sa , spun ei, noile tulpini descoperite in Marea Britanie, dar…

- "2020 a fost anul luptei cu COVID-19. Dar 2020 a fost pentru Romania și anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenți. Pandemia a intarziat accesul la ingrijiri pentru pacienții cu cancer și acest lucru a fost cu siguranța una dintre cauzele numarului mai…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste Romania, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. De asemenea, noile tulpini deja aparute in alte state iși vor face apariția și la noi. Specialiștii spun ca se vor transmite…

- „Inceperea vaccinarii nu inseamna reducerea masurilor și nu inseamna ca suntem ok și ca totul s-a terminat. Inceperea procesului de vaccinare inseamna ca unele persoane care vor primi vaccinul vor fi protejate, dar mai departe cifra celor care trebuie sa se vaccineze ca sa intrerupem acest lanț de raspandire…

