Stiri pe aceeasi tema

- Expresia „de buna seama” le-a dat batai de cap elevilor la proba de bacalaureat de la Limba și Literatura Romana. Luni absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a au susținut examneul scris la proba de la limba romana, insa au fost incurcați de subiectul de la punctul I.A. Iata care este sensul expresiei…

- Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE) a trimis marți dimineața o nota in care precizeaza ca la proba de limba romana de la bacalaureat, la cerința de la subiectul I.A, privind indicarea sensului din textul de la prima vedere al expresiei „de buna seama” se vor lua in calcul „toate…

- Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație a transmis o Nota privind felul in care va fi punctata prima cerința de la Subiectul I.A, cerința care a starnit și multe dezbateri in prima zi a Bacalaureatului.

- Guvernul Romaniei a inaintat vineri o noua oferta sindicalistilor din Educatie, constand intr-o suma de 1500 de lei, care se va acorda anual, in luna octombrie, pana in 2027, a anuntat, vineri, dupa consultarile cu reprezentantii Executivului, Simion Hancescu, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere…

- Marți, 6 iunie, la reluarea activitații in școli dupa minivacanța cu cele trei zile libere, o parte din profesorii din Neamț au mai renunțat la greva. Cifrele primite de la Inspectoratul Școlar Neamț arata ca „sunt 2.917 cadre didactice in greva”. Inspectorul școlar general Florentina Luca-Moise nu…

- Doua fire de salata verde, doua de ceapa, doi castraveți, o ridiche, un leuștean și alte cateva legume și fructe. Atat testeaza statul roman, in acest an, intr-unul dintre cele mai mari bazine legumicole din sudul țarii: județul Giurgiu. Pare o gluma proasta, insa va asiguram ca nu este. Deși, cand…

- Andrea Compagno nu prinde foarte des 90 de minute pe teren la FCSB, dar ramane o ținta pentru naționala Italiei. Impresarul atacantului a dezvaluit, intr-un interviu acordat playsport.ro, ca selecționerul Roberto Mancini și-a trimis de mai multe ori emisarii la București ca sa-i analizeze prestațiile.…

- Legile Educației, noul mar al discordiei in Coaliție. PSD nu mai vrea examene suplimentare la admiterea in liceu, ci formarea de „clase de excelența”. Admiterea la liceu prin examen suplimentar, introdusa de Ministerul Educației in varianta Deca a proiectului legii invațamantului preuniversitar, ar…