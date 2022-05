Ce inseamna, de fapt, LMAO? Cu siguranța ai auzit acest termen macar de cateva ori pana acum in mediul online insa ce semnificație are? In primul rand trebuie sa știi ca la momentul actual LMAO este una dintre cele mai cunoscute prescurtari și se alatura grupului: LOL, IDC, DND, G2G, BRB, termeni pe care mulți internauți ii folosesc. Ce inseamna, de fapt, LMAO? Practic, LMAO este prescurtarea expresiei „Laughing My Ass Off” și este folosita in momentul in care o persoana dorește sa exprime in scris ca are o criza de ras. Practic, termenul inlocuiește emoticoanele și transmite un mesaj direct.…