Stiri pe aceeasi tema

- Ți s-a intamplat sa visezi o inmormantare și nu gasești nicio explicație pentru asta? Iata ce ar putea insemna. La ce detaliu trebuie sa fii atent cand vine vorba de o astfel de experiența.

- Nu este pentru nimeni un secret ca in spatele viselor pot sta multe interpretari interesante. Iata ce inseamna cand visezi ca ești fugarit. La ce detaliu trebuie sa fii atent. Multe persoane au trecut printr-o astfel de experiența.

- Se spune ca visul este un limbaj al sufletului și orice visezi noaptea poate fi readus la viața și interpretat intr-o forma. Descopera ce inseamna cand visezi lalele.Interpretarea viselor poate fi o conectare cu subconștientul tau, dar și o realitate plina de imagini și simboluri. Orice vis poate avea…

- Mulți oameni cred ca visele pot dezvalui secretele minții și ca acestea pot oferi indicii despre evenimente care se vor intampla in viitorul apropiat. Unul dintre cele mai comune vise este acela de a fi inșelat de partenerul de viața. Dar ce inseamna și cum ar trebui interpretat?

- Sa visezi razboi poate fi infricoșator, insa, cu adevarat, conflictele care apar in vise sunt, adesea, cele pe care noi le avem in interiorul nostru și nu un astfel de vis, cel mai probabil, nu are legatura cu un razboi in realitate. Descopera ce poate insemna cand visezi razboi.Ce semnificație are…

- Sa visezi draci poate fi infricoșator, insa nu este cazul sa disperi. Visele ne arata de cele mai multe ori emoții ascunse, pe care evitam sa le vedem in realitate. Descopera ce poate inseamna cand visezi draci.Ce rol au visele noastreUna dintre cele mai mult studiate și argumnentate teorii este aceea…

- Semnificatia visului in care ti se arata iepuri Daca visezi un iepure, inseamna ca norocul este de partea ta. Te asteapta o perioada in care ti se vor intampla numai lucruri bune si vei avea impresia ca o forta supranaturala benefica este de partea ta. De asemenea, daca visezi un astfel de animalut…

- Majoritatea oamenilor cumpara zahar din comerț, dar cu toate astea mulți dintre ei nu au sesizat un detaliu pe care cațiva l-au vazut și pentru care și-au ridicat cateva semne de intrebare. Deși nu ai fi crezut, este foarte importanta existența literelor B sau R de pe punga. Acest lucru te ajuta sa…