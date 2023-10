Stiri pe aceeasi tema

- Expresia “foc și para” este una dintre acele formule idiomatice intrigante care au supraviețuit in limba noastra, avand origini stravechi și semnificații profunde. Aceasta expresie, cu radacini in istoria și mitologia romaneasca, se refera la o situație sau un eveniment deosebit de grav, dezastruos…

- Ce inseamna sa fii ”tufa de Veneția”. Este o zicala foarte des folosita pe teritoriul țarii noastre, insa nu sunt mulți cei care știu exact de unde provine aceasta vorba din popor. Ce inseamna sa fii ”tufa de Veneția” Limba romana este o limba complexa, destul de greu de invațat de catre straini. Avem…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva. Asta, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Lira sterlina si euro au inregistrat minime ale ultimelor sase luni fata de dolarul american. Pietele regionale de actiuni au inchis si luni…

- In 2021 și 2022 din țara au plecat peste 88 000 oameni. Potrivit fostului prim-ministru, Vlad Filat, sunt cele mai mari cifre in istorie și „s-au produs in perioada cand Moldova și așa sufera de depopulare și imbatranire”. Totodata, in 2022 a fost inregistrat cel mai mic numar anual de nașteri in ultimii…

- Angajatorul va putea decide daca va da tichete de masa in forma de pana acum sau va acorda salariatilor numerar, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-un briefing de presa sustinut la Palatul Victoria. Intrebat daca tichetele de masa vor fi platite pe carduri restrictionate…

- „Depunerea juramantului militar este un moment incarcat de emoție și un pas important in viața și in cariera viitorilor polițiști, jandarmi, pompieri sau polițiști de frontiera.Este inceputul pregatirii profesionale a celor 1.542 de elevi care au decis, cu noblețe sufleteasca, sa se alature efortului…

- TEST. Test de personalitate. Primul simbol pe care-l vezi in aceasta iluzie optica iti arata trasatura ta dominantaPriveste cu atentie imaginea de mai jos si observa care este simbolul la care te opresti! Acesta iti va dezvalui care sunt trasaturile tale de personalitate cele mai importante, calitatile…

- Nu mai este un secret. Influencera Marina Carnaț a dezvaluit numele celui de-al noualea copilaș, nascut pe 23 iulie 2023. „Numele pe care l-am ales impreuna cu soțul meu, pentru fiul nostru, e Mareo Carnaț”, a scris Marina pe Instagram.