- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Alex Bodi aduce noi acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu și raspunde la cea mai controversata intrebare: a incercat sa se sinucida din dragoste pentru celebra blonda? In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, afaceristul a declarat ca nu a recurs niciodata la un…

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Gabi Badalau a rabufnit, dupa ce Claudia Patrașcanu l-a contrazis cum ca ar fi jignit-o, de fapt, pe Bianca Dragușanu. Omul de afaceri, reacție dura la adresa mamei copiilor sai, in direct la Antena Stars. Fiul de milionar iși dorește ca artista sa-l lase cat mai repede in pace și sa-și traiasca viața…

- El neaga, ea confirma. Claudia Patrașcanu il contrazice pe Gabi Badalau, dupa ce a negat ca ar fi vorbit urat despre Bianca Dragușanu. Ce se intampla, de fapt, intre afacerist și celebra blonda din showbiz? Inregistrare exclusiva cu declarațiile artistei pentru Antena Stars. Iata ce a spus Claudia Patrașcanu!

- Dupa ce Spynews a prezentat, in exclusivitae, o inregistrare cu o discuție intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, in care afaceristul jignea o femeie, acum acesta a avut o prima reacție. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gabi Badalau a negat ca ar fi vorba despre Bianca Dragușanu in inregistrarea…

- Noi detalii bomba ies la iveala in cel mai tare trio din showbizul romanesc format din Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu. Astazi va prezentam o inregistare bomba cu Gabi Badalau, in timp ce o jignește și o umilește pe Bianca Dragușanu, in condițiile in care diva a avut doar cuvinte…

- Andreea Banica este prietena Claudiei Patrașcanu și cea care a fost chemata pana acum de doua ori la tribunal in procesul de divorț dintre interpreta și Gabi Badalau. Acum, vedeta a vorbit pentru prima oara despre postura in care a fost pusa. „A fost acea legatura dintre mine și Claudia din trecut,…