Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza news.ro.

Finlanda si Suedia au indeplinit conditiile convenite cu Turcia in iunie si ar trebui sa li se permita sa adere la Alianta Nord-Atlantica in viitorul apropiat, a declarat joi, la Istanbul, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmit DPA si AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus premierului suedez, Ulf Kristersson, in cadrul unei convorbiri telefonice care a avut loc miercuri, ca el considera ca exista interese comune in impiedicarea organizatiilor teroriste din a opri Suedia sa adere la NATO si sa tensioneze relatiile bilaterale,…

Noul prim-ministru al Suediei, Ulf Kristersson, a numit-o marti in functia de ministru al mediului pe Romina Pourmokhtari, in varsta de 26 de ani, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Lista țarilor de la Eurovision 2023 se micșoreaza. Macedonia de Nord și Muntenegru au anunțat ca nu vor participa la ediția Eurovision 2023 invocand probleme financiare și costuri ridicate din cauza crizei energetice.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins joi, pe teren propriu, formatia SCM Craiova, scor 35-25 (19-14), in ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii Nationale. O etapa se mai joaca pana la intreruperea campionatului, pentru Campionatul European, anunța News.ro.

O bataie intre mai multi suporteri a avut loc, duminica, dupa fluierul final al meciului AIK Solna – Hammarby, scor 2-2, in campionatul Suediei, informeaza Le Figaro, potrivit news.ro.