- Nicu Rotariu va trebui sa presteze si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, sentinta pronuntata de Curtea de Apel Iasi fiind definitiva. Nicu Rotariu a ajuns in vizorul anchetatorilor din cauza unei declaratii pe care a facut-o pe 21 aprilie 2017, intr-un dosar de coruptie judecat la Tribunalul…

- AREST… Trimis dupa gratii in arest preventiv dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa-si violeze propria nepoata, Costel Badarau a sperat ca va fi lasat acasa. Condamnat deja in prima instanta, acesta si-a primit, zilele trecute, pedeapsa definitiva. Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea acestuia la…

- Un medic de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost condamnat definitv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru șpaga. Eduard Moldovanu lua bani de la pacienți pentru a efectua examenul cu aparatul RMN și pentru a interpreta rezultatele. Prima instanța l-a condamnat pe medicul radiolog la…

- Eduard Moldovanu, medic la Spitalul de Neurochirurgie, a fost condamnat, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, printr-o decizie luata in urma cu putin timp de Curtea de Apel Iasi. In prima instanta, medicul fusese condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare. Citeste despre acest CAZ AICI.…

- Curtea de Apel Iasi l-a gasit vinovat de omor calificat pe Costica Mihalcea, un barbat de 61 de ani, din Motca. Judecatorii au mentinut pedeapsa de 18 ani de inchisoare aplicata de prima instanta, Mihalcea fiind deja incarcerat. El este acuzat ca, in noaptea de 22 spre 23 august, pe fondul consumului…

- Curtea de Apel Iasi l-a gasit vinovat de omor pe Stefan Popa, un tanar de 17 ani care, la finalul anului trecut, a fost protagonistul unui caz socant.Tanarul va sta inchis pentru urmatorii 10 ani, intr-un centru de reeducare pentru minori pana la majorat, el fiind obligat sa achite si aproximativ 35.000…

- Un sofer din Tulcea va sta 4 ani la inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier mortal, in Alba, in ianuarie 2016. Sentinta definitiva in procesul penal a fost pronuntata marti, 10 septembrie 2019, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit un nou termen in dosarul in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat in prima instanta la opt ani si opt luni de inchisoare. Tot in prezenta cauza studentul…