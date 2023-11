Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal CSM Constanta anunta ca organizeaza un concurs pentru ocuparea postului de inspector specialitate 1A ndash; responsabil sectie pe ramura de sport ndash; Rugby. Conditiile specifice de indeplinit pentru ocuparea postului sunt: Studii universitare de licenta de lunga durata cu…

- Toamna, frunzele ruginii s-au asternut covor in parcuri. Razele blande ale soarelui te invita sa iesi din casa si sa profiti de aceste clipe magice. Natura intra parca intr-un soi de liniste si adormire, de refacere dupa o vara tumultoasa si capricioasa. Nu stim cat va dura miracolul vremii bune si…

- Nu multa lume știe ca frumosul imobil in care funcționeaza Primaria Iacobeni a fost inițial hotel. Cladirea are o vechime de 118 ani. Hotelul a fost construit in anul 1905 de catre un om de afaceri pe nume Bruker in timpul ocupației austriece intr-o perioada de maxima inflorire economica și sociala…

- Consiliul Superior al Magistraturii apreciaza ca perioada indelungata in care a functionat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania „nu a fost pe deplin justificata”. Desi acest instrument a fost considerat necesar in raport cu obiectivele stabilite, cu timpul si-a pierdut aceasta…

- Temperaturile din termometre au inceput sa scada simtitor, iar sezonul de plaja a ajuns la final. Astfel, sustin nutritionistii, multe persoane incep sa devina neglijente cu propriul organism.

- Pe langa clasicul CV sau scrisoarea de intenție care se trimit pentru aplicarea unui loc de munca, specialiștii spun ca este bine sa ții cont și de un alt lucru, astfel incat sa te faci remarcat mai ușor.

- Pepenii galbeni sunt un produs natural preferat de multe persoane, mai ales vara. Este cunoscut pentru aroma dulce, delicioasa și caracteristicile racoritoare. Fie ca alegi sa ii consumi intr-o salata de fructe, amestecat intr-un smoothie, sau combinat cu branza, nu poți nega ca pepenii galbeni sunt…

- Pepenii verzi sunt un deliciu sanatos și racoritor in timpul verii! Daca petreci timp și efort sa alegi un pepene verde și sa-l feliezi, vrei sa fie dulce și uimitor! Iata care sunt sfaturile oferite de Mihaela Bilic și la ce trebuie sa fii atent atunci cand cumperi un pepene verde, pentru a te asigura,…