Ce frumoasă este fiica lui Kate Moss! Au defilat în aceeași prezentare de modă Miercuri, 27 ianuarie, supermodelul Kate Moss (47 de ani) a defilat alaturi de fiica ei, Lila Grace (18 de ani), pe podiumul prezentarii colecției de primavara-vara a brandului Fendi. Pe podiumul prezentarii au mai defilat Demi Moore (58 de ani), Naomi Campbell (50 de ani), Bella Hadid (24 de ani) și Cara Delevingne (28 de ani). Ce frumoasa este fiica lui Kate Moss! Au defilat in aceeași prezentare de moda In prezent, Kate deține propria sa agenție de modelling, Kate Moss Agency, in cadrul careia spune ca trateaza tinerele modele de parca ar fi copiii ei. Lila este unica fiica a modelului și a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

