Ce fel de mamă eşti în funcţie de zodie. Care este cea mai posesivă mamă Iata ce fel de mama ești in funcție de zodie. Astrologii au alcatuit portretul mamelor, bazandu-se pe caracteristicile fiecarei zodii. Ce fel de mama esti in functie de zodie Mama Berbec Este speciala pentru ca: este desteapta, stralucitoare si plina de energie. Iubeste sa fie activa si nu ii pasa ca nu este sters praful in acest timp. Este un prieten minunat pentru copil si ii place mereu sa fie parte din activitati. Este determinata sa fie convinsa ca familia ei va beneficia de tot ce se poate mai bun de la viata. Stie cum sa se distreze si nu va sta mult timp suparata pe tine. Mama Taur Mamele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

