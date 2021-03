Stiri pe aceeasi tema

- Clipe cumplit de grele pentru familia Corneliei Catanga. Regretata artista este condusa, in aceste momente, pe ultimul drum de catre soțul ei Aurel Padureanu și fiul sau Alexandru. Ce s-a intamplat cu trupul neinsuflețit al reginei muzicii lautarești. Fiul ei a facut declarații șocante de la cimitir. …

- Cantareața de muzica de petrecere s-a nascut prematur la 7 luni și cantarea doar 850 de grame. ”Eram vanata din cap pana in picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus: ”Pentru neagra asta sa se nenoroceasca sora mea?…”. Am fost aruncata sub patul in care era maica-mea”, marturisea artista, la un…

- S-au iubit, s-au sprijinit reciproc, iar dupa 24 de ani de relatie au ajuns si in fata altarului. Cornelia Catanga si Aurel Padureanu si-au unit vietile si in fata lui Dumnezeu. De dragul fiului lor, Alexandru.

- Cornelia Catanga ascundea o mare drama in suflet. Amintim ca artista s-a stins din viața azi, la Spitalul Universitar din București, la varsta de 63 de ani. Cornelia Catanga, aruncata sub pat de la naștere De altfel, aceasta marurisea ca a fost la un pas de moarte imediat cum s-a nascut, ea cantarind…

- Regretata cantareața de muzica lautareasca, Cornelia Catanga are un fiu pe care iși dorea extrem de tare sa-l vada la casa lui. Alexandru, fiul sau și al lui Aurel Padureanu, se afla intr-o relație serioasa cu o tanara din America, iar planurile pentru a-și forma o familie sunt pe cale de a se indeplini.…

- Curand se fac 11 ani de cand Madalina Manole a plecat dintre noi. 11 ani de cand Petru Mircea refuza sa-l lase pe cel mic in compania familei regretatei artiste. Cum a incercat fratele ”fetei cu parul de foc” sa se impace cu cumantul sau? Ce a facut nepotul regretatei artiste pentru a-și intalni varul?

- Cornelia Catanga a dezvaluit la ANtena Stars ca fiul ei, Alexandru, s-ar fi desparțit de femeia pe car eurma sa o ia de soție și cu care locuia alaturi de parinți de aproape doi ani. Tanara ar fi avut alte planuri de viitoe, care, insa nu il in cludeau și pe fiul celebrei cantarețe de muzica lautareasca.…