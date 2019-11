Stiri pe aceeasi tema

Un bucureștean este de astazi posesorul unui iPhone 11 PRO la concursul #VirginRadioStar! Deși metroul din Drumul Taberei cel mai probabil nu va circula, Octav a caștigat un Iphone 11 PRO de la Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intregul moment il puteți asculta aici: https://virginradio.ro/wp-content/uploads/2019/11/CUT-BSI-01-11-CASTIGATOR-IPHONE.wav

Lora a fost in dimineața asta la Virgin Radio Romania, in matinal, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț. Lora ne-a adus noua ei piesa, Fii tu Fata, care abia a trecut de 1 milion de views. De asemenea, Lorei i-am judecat și gusturile in cadrul JUDECATORILOR DE GUSTURI, iar ce piesa are Lora de suflet,...

Alaturi de Carla's Dreams și Killa Fonic am inaugurat o noua rubrica in matinalul Virgin Radio Romania, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, Judecatorii de Gusturi. I-am provocat pe cei doi sa ne dea cate o piesa care ii definește in momentul asta, iar alegerile au fost cel puțin interesant. Primul,

Dupa ce Ramona din Alba Iulia a caștigat premiul de la Cat se Aude, Cosmin i-a sunat pe Bogdan, Shurubel și Ionuț ca sa-i anunțe de coincidența dimineții. Concret, Ramona a pus mana pe 1.410 lei pe 14.10.2019. Coincidența sau nu, Cosmin a caștigat un hanorac Virgin in dimineața asta. Stay tuned! Marți

In aceste vremuri grele (adica de…back to haos), in care statul in trafic iți da batai de cap, Bringo e raspunsul: descarci aplicația pe telefon și primești cumparaturile chiar la tine acasa! Deși sunt matinali, Bogdan, Shurubel și Ionuț se confrunta in fiecare zi cu haosul din București…din fericire,

„Ai grija de femeia ta" este ultima piesa pe care Smiley și Marius Moga au lansat-o impreuna. In dimineața asta au venit in studio, iar cum a fost, credem ca puteți vedea din fotografiile de mai jos, dar și din live-ul de pe Facebook: Suntem LIVE cu Smiley si Marius Moga Suntem LIVE cu Smiley...

Moise Guran a fost azi in studio cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a avut parte de o experiența aparte cu moda din 2019. De la Tinder la 5GANG. Daca ai ratat momentul, prinzi inregistrarea video pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. De departe, cea mai tare a fost reacția lui Moise Guran cand...

Știi ca Reme e fashionista de la Virgin Radio Romania și mai stii ca e la curent cu toate trendurile din fashion & beauty. De data asta, Reme a incercat sa ii convinga și pe colegii de dimineața (Bogdan, Shurubel și Ionuț) sa fie mai conștienti de faptul ca moda poate contribui (sau nu !)...