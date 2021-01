Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat luni o intalnire, prin intermediul unei videoconferinte, cu studentii mai multor institutii de invatamant superior din tara, cu ocazia Zilei Studentilor din Rusia, marcata astazi. In cadrul acestei intalniri, Putin si-a amintit cum a invatat sa cante la…

- Liubov Sobol, o aliata a lui Alexei Navalnii, a fost reținuta la Moscova. Ea este acuzata de instigare la organizarea de proteste ilegale. Avocatul lui Liubov Sobol, o cunoscuta influencerița pe rețelele de socializare, a declarat ca clienta sa “a fost retinuta pentru ca a facut apeluri la organizarea…

- Vladimir Putin va fi vaccinat impotriva noului coronavirus cu vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii ruși, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului. Inca de la inceputul lunii decembrie a fost lansata campania de vaccinare in Rusia, iar dupa cadrele medicale a venit randul persoanelor…

- BUCUREȘTI, 2 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, spera ca poporul Belarusului va da dovada de o suficienta maturitate politica pentru a stabili cu calm un dialog politic intern și va rezolva toate problemele interne fara presiuni și imixtiuni din afara. © REUTERS / Jim UrquhartVestul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a transmis celorlalți șefi de stat care au participat la summitul online G20 ca țara pe care o conduce este pregatita sa furnizeze vaccinul sau „Sputnik V” anti-Covid-19 și altor state care au nevoie de el. Potrivit lui Putin, acest vaccin impreuna cu alte doua…

- BUCUREȘTI, 4 nov – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vorbind despre apararea valorilor familiei, a declarat ca scopul țarii nu este sa fie pe placul cuiva, ci propria consolidare. © Sputnik / Алексей НикольскийPutin a depus flori in Piața Roșie de Ziua Unitații Naționale De Ziua…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…