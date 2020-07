Ce face și cum arată acum Bebelușa Oana de la Cronica Cârcotașilor. Viața i s-a schimbat radical Cu ce se ocupa acum Bebelușa Oana? Vedeta de la inceputurile Cronicii Carcotașilor și-a schimbat total viața de-a lungul timpului. Cum o regasesc fanii dupa ani și ani? Ce face Bebelușa Oana de la Cronica Carcotașilor? Dansatoarea Oana Daniela Ionița a devenit cunoscuta la Cronica Carcotașilor drept una dintre bebelușe. Dupa ce s-a retras din […] The post Ce face și cum arata acum Bebelușa Oana de la Cronica Carcotașilor. Viața i s-a schimbat radical appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, și-a prezentat noua coafura marțea trecuta, cand a vorbit in cadrul Girl Up 2020 Leadership Summit. Fostul ei hairstilist, George Northwood, barbatul care s-a ocupat de parul ei in ultimii doi ani, inclusiv de coafura de mireasa, a „tradus” semnificația noului aspect.…

- Simona Gherghe este in culmea fericirii, caci soțul ei a implinit astazi 44 de ani. Cum o astfel de eveniment nu avea cum sa treaca fara sa nu fie celebrat, fosta prezentatoare i-a pregatit o surpriza emoționanta. Iata ce cadou i-a facut vedeta partenerului sau de viața!

- "Nu doresc ca fetele mele sa cunoasca vreo iubita cel puțin trei-patru ani și, de asemenea, nici eu. Momentan, nu se pune problema sa le ia la el, unde locuiește, deoarece sunt foarte mici. Totodata, nici eu nu voi aduce un alt barbat in aceasta casa și nu le voi prezenta pe nimeni. Da, m-am…

- Un grup de adolescenți din Seattle, SUA, a facut o descoperire șoocanta pe o plaja turistica din orașul american. Tinerii se plimbau și au descoperit un geamantan negru iar cand l-au deschis, ceea ce au gasit inauntru i-a indemnat sa sune de indata poliția.

- Pentru un organism puternic si sanatos indiferent de perioada anului, iti recomandam cel mai eficient produs medical, de curatare/detoxifiere a organismului 100% natural ZeolitSpectrum, ce are la baza singurul zeolit avizat ce poate fi administrat pe cale interna!

- Vedeta echipei FC Barcelona, atacantul argentinian Lionel Messi, spune ca nici fotbalul, nici viata nu vor mai fi la fel dupa pandemia de coronavirus, noteaza dpa, potrivit AGERPRES.''Fotbalul, ca si viata in general, nu cred ca va mai fi la fel ca inainte. Revenirea la antrenamente, competitiile,…

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? Un moment memorabil, plin de emoție și confirmarea ca ceea ce fac prin cantec ajunge in sufletul oamenilor. Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor? Nimeni nu s-a așteptat…

- Viața in carantina inseamna trezirea la o ora tirzie, statul pina noaptea tirziu și leneveala in timpul dupa-amiezii. Acestea sint informațiile extrase din datele furnizate de piețele europene de energie, acolo unde restricțiile de activitate au condus la o schimbare larga a rutinei de zi cu zi in cazul…