- Brigitte Nastase a venit cu piciorul plin de sange la club, in Mamaia, scrie cancan.ro. Asaltata de jurnaliști in fața localului, bruneta a uitat de julitura serioasa despre care doar ea știe cum a capatat-o. Soția lui Ilie Nastase a purtat o fustița mini, care i-a lasat la vedere picioarele lungi.…

- Brigitte și Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanța de 1 mai. Bruneta, care a intentat divorțul in februarie, a venit la braț cu soțul ei, in pofida faptului ca s-au certat foarte tare in ultima perioada. Brigitte pare sa se fi…

- Rivala lui Brigitte Nastase vorbeste despre presupusa relatia cu celebrul tenismen. Dupa ce inca sotia lui a tunat si a fulgerat la adresa tinerei, Denisa Dumitraș s-a hotarat sa spuna partea sa de adevar. Asta dupa ce, acuza ea, a fost amenintata de sotia furioasa si dupa ce si-a pierdut locul de munca.

- Brigitte Nastase, soția tenismenului Ilie Nastase, nu a trait mereu in lux și nici nu a avut parte intotdeauna de o viața indestulata. Vedeta și-a adus aminte de un capitol extrem de neplacut din viața ei. Brigitte Nastase a remememorat momentele cand a fost batura de fostul ei soț. Leziunile suferite…

- Are o viata de telenovela si nu de putine ori a trecut prin momente foarte grele. Brigitte Nastase, inca sotia celebrului Ilie Nastase, i-a facut reporterului vedeta Andrei Stefanescu dezvaluiri uluitoare.

- Brigitte Nastase a parasit in aceasta dimineața Romania. Cu cateva minute inainte sa se urce la bordul avionului care a dus-o la mii de kilometri distanța de problemele din mariajul cu Ilie Nastase, bruneta a facut publica o imagine, care a fost insoțita de un mesaj. Citește și: Brigitte a rabufnit,…

- La doar cateva zile dupa ce s-au impacat, Brigitte Nastase și Ilie Nastase sunt, din nou, la cuțite! Soția sportivului l-a prins in timp ce cina cu amanta, iar acum bruneta tuna și fulgera!

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…