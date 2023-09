Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Daniel Balaciu a facut declarații șocante! Alain Roșian susține ca Dana Roba l-a agresat pe soțul ei și ea a fost cea care a inceput cearta. Mai mult decat atat, acesta a vorbit și despre relația pe care make-up artista o are cu Beniamin. Iata ce declarații a facut avocatul barbatului!

- Dana Roba și-a gasit fericirea in brațele lui Beniamin, dupa ce a fost mutilata de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Puține persoane știu cu ce se ocupa Beniamin, iar make-up artistul ii este alaturi la fiecare pas și il susține necondiționat.

- Dana Roba iubește din nou! Make-up artistul și-a gasit liniștea in brațele lui Beniamin, dupa ce fostul ei soț a batut-o cu sange rece și a adus-o in pragul morții. Dupa ce a fost lovita in cap cu ciocanul, Dana Roba a fost internata in spital. Iata gestul incredibil pe care l-a facut iubitul ei pentru…

- Legatura Danei Roba cu Beniamin, barbatul care i-a fost alaturi in ultimele luni, pare ca a evoluat. Dupa ce, in urma cu o seara, make-up artistul a fost surprinsa cu o cina romantica, vedeta a postat un mesaj prin care da de ințeles ca Beniamin este barbatul alaturi de care și-a gasit liniștea.

- In urma cu aproape doua luni, Dana Roba a fost mutilata de-a dreptul de catre soțul ei, Daniel Balaciu. Intr-un exces de furie, barbatul a lovit-o pe vedeta pe neașteptate, in timp ce aceasta dormea, cu ciocanul in cap, iar Dana Roba a ajuns la spital mai mult moarta decat vie, medicii dandu-i 0 șanse…

- Halucinantul caz al Danei Roba, make-up artista vedetelor, al carei soț aproape ca a casapit-o cu un ciocan, dand dovada de o brutalitate ieșita din comun, va fi dezbatut și intr-un proces civil, in instanța. 200.000 de euro cere drept despagubire soțului care a desfigurat-o. Scapata ca prin minune,…

- Zi importanta pentru Dana Roba! Soțul ei, Daniel Balaciu, va fi adus astazi in fața magistraților, dupa ce a stat o luna in arestul preventiv. Barbatul urmeaza sa afle ce pedeapsa va primi, dupa ce a lovit-o pe soția lui cu ciocanul in cap și a mutilat-o.

- Dana Roba a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce a fost mutilata de soț și a ajuns la spital in stare foarte grava. Acum, make-up artista face progrese, iar recent a postat un mesaj pe rețelele personale de socializare. Vedeta a explicat cum a premeditat Daniel Balaciu gestul pe care urma sa-l…