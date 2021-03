Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Ministrul Educației, Lilia Pogolșa, a declarat ca absolvenții clasei a XII-a vor susține examenele de Bacalaureat in acest an, iar in prezent se pregatesc pretestarile pentru elevi. © Sputnik / Владимир ФедоренкоBAC 2021 in Moldova: Orarul examenelor de absolvire”Noi…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica la un acord de ultim moment cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Fara puteri speciale,…

- În pandemie, banii pentru pensia privata în România s-au înmulțit atât de mult încât românii pot sa stea liniștiți pâna la batrânețe, conform ProTv. Pilonul 2 de pensii private obligatorii a avut profit…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…

- Revenirea economica în România, dupa pandemia COVID, va fi una asimetrica, cu sectoare care vor înregistra o creștere susținuta și altele care vor continua sa se confrunte cu dificultați semnificative. Peste 60% dintre companiile chestionate în cadrul Barometrului Moneycorp 2020…

- Ministerul Sanatații a transmis intr-un comunicat ca suma de 45.405.000 lei este asigurata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2020.”Din aceste fonduri vor fi achizitionate, de catre Ministerul Sanatatii, medicamente si materiale sanitare care asigura preventia si tratarea…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu peste 45 de milioane de lei in vederea achizitionarii de medicamente necesare pentru tratamentul bolnavilor cu COVID-19, precum si pentru acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova. Suplimentarea de 45.405.000 lei este asigurata…

- Sectorul bancar romanesc ramane si in 2021 cu o situatie financiara care sa-i permita sa continue finantarea fara constrangeri pe partea de solvabilitate si lichiditate, a declarat, miercuri, Florian Neagu, director adjunct, Directia de Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei. "Sectorul…