Ce face Alexandra Dinu de Valentine’s Day? Cine este iubitul actriței? Intrata virtual in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Alexandra Dinu (40 de ani) a spus ce va face de Valentine’s Day, a vorbit despre show-ul Romanii au Talent și despre fiul ei Mario, in varsta de 18 ani. Ce face Alexandra Dinu de Valentine’s Day? „Nu sarbatoresc Valentine’s Day. In general nu sarbatoresc. Cred ca ar trebui sarbatorita, iubirea asta, zilnic. N-avem nevoie de o zi anume pentru a face asta. (…) Culmea, chiar sunt o fire romantica. Tocmai pentru ca sunt, cred ca trebuie sarbatorita zilnic aceasta zi. (…) Imi place și sa surprind și sa fiu surprinsa. Sa fiu surprinsa in mod placut,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

