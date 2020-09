Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Mickey Rourke spune ca crede in minunile facute de Dumnezeu. Acesta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unui interviu acordat Agenției Orthodoxia, dupa ce saptamana trecuta a filmat in Grecia pentru „Man of God”, pelicula despre viața Sfantului Nectarie.

- Sarbatorile zilei de 9 septembrieOrtodoxeSfintii si Dreptii dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana; Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlau; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sfintii Parinti de la Sinodul al III-lea EcumenicGreco-catoliceDreptii Ioachim si Ana, parintii Maicii Domnului;…

- Ploaie de rugaciuni, la biserica ocrotita de Maica Domnului Pentru localnicii din comuna 1 Decembrie, ziua de 15 august a fost o zi speciala, de rugaciuni tamaduitoare și aleasa bucurie duhovniceasca. Laudata și praznuita in chip luminos, Maica Domnului le-a adus mangaiere și bogație spirituala tuturor…

- Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal are loc la manastirea Nicula unde au fost prezenți 2.500 de credincioși. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasa din biserica și a facut inconjurul...

- Sarbatorile zilei de 25 iulie 2020OrtodoxeAdormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu; Sfintii Parinti de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada si EupraxiaGreco-catoliceAdormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada si EupraxiaRomano-catoliceSS.…

- Departe de orașul zgomotos, in inima Munților Vrancei, se gasește Manastirea Lepșa; un loc binecuvantat de Dumnezeu, a carui frumusețe te lasa fara cuvinte, mai ales daca ii treci pragul vara. Verdele crud și proaspat al ierbii, pajiștile intinse și delicatele flori fac din acest loc o adevarata „gradina…

- Reacția lui Marcel Ciolacu pe Facebook vine dupa ce Ludovic Orban a invocat nerespectarea regulilor anti-coronavirus de catre populație in ultimele doua saptamani, ceea ce a dus la creșterea numarului cazurilor de infectari.„Orban are tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice: amenda e o forma de indreptare,…

- Sarbatori religioase 5 iulie 2020 Ortodoxe: Sfantul Atanasie de la Aton Greco-catolice: DUMINICA 4 dR (a Vindecarii slugii sutașului). Sfanta Marta, mama Sfantului Simeon; Sfantul cuvios Atanasie Atonitul; Sfantul cuvios Lampadie Taumaturgul Romano-catolice: † DUMINICA a 14-a de peste…