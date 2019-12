Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident rutier, soldat cu o victima, a avut loc, joi seara, 12 decembrie, in jurul orei 20, in localitatea Turturesti. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni care s-au deplasat la locul accidentului, o soferita de 40 de ani a ajuns cu masina intr-un sant de pe marginea soselei.…

- Un tanar de 24 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa dupa ce a acrosat un barbat de 69 de ani cu masina pe care o conducea. Pietonul i-a aparut brusc in fata, iar soferul nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs, in aceasta seara, la iesire din localitatea Eforie Nord, directia de mers spre Constanta. Conform informatiilor furnizate de IPJ Constanta, un pieton, aflat sub influenta bauturilor alcoolice (0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat) a traversat…

- Medicii se lupta sa tina in viata victima unui accident rutier produs in zona industriala a Buzaului. O tanara a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer neatent, la primele ore ale diminetii. Pacienta a fost transferata la un spital din Bucuresti.

- Pietonul accident grav in seara zilei de 30 noiembrie, in apropierea localitații Bobota, a decedat la spital, duminica dimineața. Polițiștii continua cercetarile pentru infracțiunea de ucidere din culpa, dar și pentru administrarea intregului probatoriu in cauza. Reamintim ca, un grav accident de circulație…

- Reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Ialomița (DGASPC) au demarat o ancheta interna la Complexul de Servicii Sociale pe care instituția il administreaza la Urziceni. Mai mulți supraveghetori sunt audiați dupa ce doi dintre adolescenții aflați in plasament in…

- In aceasta dimineata a avut loc, din cauze necunoscute inca, o explozie, neurmata de incendiu, la blocul T8, situat la capatul troleului, in municipiul Galati.Eugen Marius Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Galati, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca a fost inregistrata o victima, cu arsuri, care…

- Povestile au puterea de a ne influenta viata, fie ca suntem copii sau adulti, fiindca au darul de a ne transpune in pielea personajelor, traind de multe ori la fel ca si acestea diverse situatii imaginare sau chiar de viata.